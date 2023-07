Od Observatório dos Famosos

Saiba quem são os famosos cotados para "A Fazenda 15" - (crédito: Reprodução/ Instagram / SBT)

Com previsão de estreia para setembro, A Fazenda 15 vai ser apresentado pelo terceiro ano consecutivo por Adriane Galisteu, e promete mais uma vez reunir famosos e influenciadores em uma fazenda no interior de São Paulo.

Assim como nos anos anteriores, Rodrigo Carelli, diretor de núcleo de realitys shows da Record, deve selecionar um elenco diverso, apostando em uma mistura de nomes consagrados, com novos famosos das redes sociais.

Além disso, a cota de ex-participantes de outros programas do gênero deve ser contemplada, assim como nas últimas edições do principal reality fora da Globo.

Algumas listas vêm circulando na imprensa especializada nas últimas semanas, de pessoas que podem aparecer na telinha da Record como peão ou peoa.

Fernanda Campos

De repente o nome de Fernanda Campos ganhou as redes sociais, ao expor que o jogador Neymar havia comparecido em um encontro com ela, enquanto já estava noivo de Bruna Biancardi. Páginas que cobrem realitys, apontam que Fernanda vai estar no "Paiol", disputando uma vaga definitiva no elenco de A Fazenda 15.

Lucas Souza

Lucas Souza ficou famoso ao casar com Jojo Todynho, o militar acabou ganhando mais notoriedade com o conturbado final do relacionamento entre eles. Desde então, é um nome muito cotado para o reality da Record.

Key Alves

Uma das participantes mais polêmicas do BBB23, Key Alves é um nome que seria de muito interesse da direção do reality da Record, já que ela consegue atrair público e confusões em um confinamento.

Dudu Camargo

Recentemente, Dudu Camargo foi demitido do SBT, onde apresentava uma parte do Primeiro Impacto. Porém, o que chamou a atenção do público foi a história de que ele teria defecado no meio do camarim da emissora, e se limpado com uma toalha. Ele está batendo nas portas das emissoras em busca de um trabalho, e pode conseguir uma recolocação na mídia participando de A Fazenda 15.

Sidney Sampaio

Assim como aconteceu com Bárbara Borges e Iran Malfitano na temporada de 2022, a Record estaria em busca de um ator que já fez sucesso na emissora, para poder compor o elenco de A Fazenda 15, o nome mais cotado para essa vaga seria de Sidney Sampaio, que também já fez alguns trabalhos na Globo.

