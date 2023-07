Andressa Urach volta atrás, faz vídeo só de lingerie e divulga OnlyFans

Od Observatório dos Famosos

Andressa Urach voltou atrás na decisão de excluir fotos ousadas e parar com a criação de conteúdo para entretenimento adulto. Dessa vez, a ex-Miss Bumbum anunciou o seu retorno ao OnlyFans.

No começo do ano, Andressa já havia criado uma conta e estava faturando alto. Porém, decidiu largar tudo para trás e voltar para a igreja. O que não durou muito tempo e retornou, primeiro, em uma boate de apresentações adultas.

Agora, para revelar o retorno no OnlyFans, a modelo posou usando uma lingerie ousadíssima, colocando para jogo seus seios turbinados e avisou o retorno.

"Voltei e espero vocês", provocou, anunciando o seu perfil. A mudança, entre sair e voltar para o mundo adulto, tem gerado bastante crítica para a modelo, que também perdeu a guarda do filho de quase 2 anos.

