Od Observatório dos Famosos

Cleo exibe clique inédito do casamento e encanta fãs: "Casando de novo" - (crédito: Reprodução/Instagram)

Cleo se tornou um dos principais assuntos das redes sociais na última segunda-feira (10/7), ao se casar pela terceira vez com o marido, o empresário Leandro Dlucca. A cerimônia, em meio à natureza, encantou os fãs na web.

Nesta terça-feira (11/7), a atriz e cantora fez a alegria dos fãs ao publicar um registro inédito da cerimônia, onde aparece com um vestido branco, buquê de flores vermelhas, e dá um beijo apaixonado no marido.

"Dei uma sumidinha…..tava casando de novo", escreveu ela na legenda da publicação. O registro romântico de Cleo, rendeu uma verdadeira chuva de elogios dos fãs e seguidores nos comentários da publicação.

"Que casalzão mais lindo! Dá pra sentir o amor de vocês nas fotos", comentou uma seguidora. "Que Deus abençoe muito o amor de vocês! Lindos juntos", disse outra. "Nossa, que foto mais linda! Casalzão mesmo", destacou uma terceira.

dei uma sumidinha…..tava casando de novo pic.twitter.com/Evpbrybk5H — CLEO (@cleo) July 11, 2023

O post Cleo exibe clique inédito do casamento e encanta fãs: "Casando de novo" foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.