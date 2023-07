Od Observatório dos Famosos

Camila Cabello posa de biquíni e internautas comparam a Juliette - (crédito: Reprodução/Instagram)

A cantora Camila Cabello compartilhou em seu Instagram na última segunda-feira (10/7), uma foto em que aparece de biquíni tomando banho de mar na Grécia. Internautas, no entanto, notaram a semelhança da artista com Juliette, campeã do BBB21.

Camila estava usando um modelito estiloso com estampa em tons de vermelho e preto. Ela também usava óculos de sol e posou com os braços para cima.

Além de muito estilo e beleza, a famosa roubou a cena com seu corpo sarado e o abdômen definido. Mais de 1,5 milhão de pessoas já curtiram a foto publicada por Camila Cabello.

"Por um momento pensei que era a Juliette", disse um rapaz. "Que mulher mais linda", elogiou uma fã. "Belíssima demais", destacou um admirador. "Eita como a Juliette ta linda", disse uma outra internauta.

A própria Juliette também comentou sobre a semelhança entre ela e Camila no Twitter: "Camilaaaaaa… Até eu pensei que era eu!", disse a paraibana.





Camilaaaaaa… Até eu pensei que era eu!!! https://t.co/Y8cRNBNbwS — Juliette (@juliette) July 10, 2023

O post Camila Cabello posa de biquíni e internautas apontam semelhança com Juliette foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.