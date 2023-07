Sem camisa, João Guilherme posa em Ibiza e atiça fãs: "Delicioso"

Od Observatório dos Famosos

João Guilherme elevou a temperatura nas redes sociais nesta quarta-feira (12/7) e deixou seus fãs e seguidores babando com um clique publicado em seu Instagram. O ator está em Ibiza, na Espanha e encantou o público.

Na foto publicada, o filho do cantor Leonardo aparece sem camisa em uma selfie, enquanto se deliciava com ostras na ilha.

"Verão é sobre coisas leves e um delicioso raio de sol", escreveu ele na legenda da publicação. O registro de João Guilherme roubou a cena e rendeu uma chuva de elogios dos fãs e seguidores.

"Esse homem está muito lindo gente! Que coisa mais linda", comentou uma seguidora. "Eita que delicioso é saborear uma ostra né João", disse outra. "Você está um príncipe com essa barba gatinho! Lindo demais", destacou uma terceira.

