Bloco Eduardo e Mônica invade o Hidden neste domingo (16/6)

Bloco Eduardo e Mônica se apresenta no Hidden - (crédito: Divulgação)

O Hidden abrirá, excepcionalmente, neste domingo (16/7) com apresentação do bloco Eduardo e Mônica, banda Bonsai e o Dj Maraskin, a partir das 16h. O projeto itinerante traz arte, música e gastronomia para lugares desativados da cidade no inverno, mas costuma ocorrer apenas às quintas, sextas e sábados na Casa da Manchete.

Esta é a quinta edição do evento cultural, que se estende até o início das chuvas. A Casa da Manchete foi escolhida por ser um local desativado histórico, que foi projetado por Oscar Niemeyer e foi sede da antiga revista e TV Manchete.

O bloco Eduardo e Mônica mistura o rock, tradicional na capital, com as batidas de carnaval, o que cria uma atmosfera de folia diferenciada.

Serviço

Apresentação do bloco Eduardo e Mônica

Domingo (17/7), a partir das 16h, no Hidden, na Casa da Manchete (SIG, Quadra 1, lotes 985-103). Ingressos: R$ 120, vendas antecipadas pelo WhatsApp (61) 9998-9880.



