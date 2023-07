Amazon Prime Vídeo transmitirá Copa do Brasil com show de Belo e Pixote

YR Yasmin Rajab

Belo e Dodô se apresentarão após a partida entre Palmeiras e São Paulo - (crédito: Reprodução/Instagram/@belo/@grupopixote)

A Amazon Prime Vídeo está transmitindo os jogos de volta das quartas de final da Copa do Brasil 2023. Além da competição, haverá um show exclusivo após a partida entre Palmeiras e São Paulo, nesta quinta-feira (13/7).

Os torcedores que acompanharem a disputa pela plataforma poderão assistir a um show do palmeirense Belo e do são-paulino Dodô, vocalista do grupo Pixote. Os dois subirão ao palco para apresentar os clássicos de suas carreiras.

A Prime também vai transmitir a partida de sábado, 15 de julho, entre Corinthians e América-MG. Confira os horários:



13 de julho (quinta-feira):

Palmeiras x São Paulo - 20h - Exclusivo Prime Video

Narrador: Cleber Machado

Comentarista: Rafael Oliveira

15 de julho (sábado):

Corinthians x América-MG - 16h30

Narrador: Rômulo Mendonça

Comentarista: Rafael Oliveira

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.