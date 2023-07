Dia Mundial do Rock: cinco maneiras de comemorar a data em grande estilo

YR Yasmin Rajab

No dia 13 de julho comemora-se o Dia Mundial do Rock - (crédito: Reprodução/Freepik)

Nesta quinta-feira (13/7), comemora-se o Dia Mundial do Rock! A data reconhece a importância do gênero musical que transcende fronteiras e influencia diversas esferas da cultura. Com origem nos Estados Unidos, o Rock n'Roll surgiu nos anos 1950 e se espalhou rapidamente pelo mundo, ditando estilo, moda e, principalmente, atitude.

O Dia Mundial do Rock começou a ser celebrado no Brasil em 1990, quando duas rádios paulistanas dedicadas ao estilo musical começaram a mencionar a data em sua programação. A celebração foi bem recebida pelos ouvintes e, em pouco tempo, se tornou popular em todo o país.

De acordo com um estudo do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD), o rock foi o sexto gênero musical mais tocado nas rádios brasileiras entre 2015 e 2019. Uma pesquisa da plataforma de música Deezer também revela que Curitiba é considerada a cidade mais roqueira do Brasil, seguida por São Paulo.



Ultrapassando a barreira musical, o rock também invadiu o cinema, a moda e até mesmo a gastronomia. Para comemorar a data em grande estilo, confira cinco maneiras de passar o dia totalmente imerso no mundo do rock:

Ir a lugares com temática roqueira

Para comemorar o Dia Mundial do Rock ao lado de amigos e familiares, uma boa opção é frequentar lugares com temática rock n' roll. As opções variam desde bares à restaurantes. Em Brasília, o Galpão 17 é um ótimo ponto de encontro para fãs de motos, com self-service de cerveja e shows de bandas variadas.

Outra opção é o Hop Capital Beer, um bar com fabricação própria de cervejas de diversos tipos e aromas, com opções de petiscos e drinques. Já para quem prefere sentar à mesa e comer hambúrguer, o Porks Brasília é uma ótima pedida, com um cardápio variado e muita música.

Maratonar Daisy Jones & The Six

Para quem gosta de séries, uma ótima opção é assistir Daisy Jones & The Six. A produção da Amazon Prime Vídeo conta a história da banda que, em 1977, saiu da obscuridade e alcançou o estrelato. Mas o grupo acabou abruptamente, deixando os fãs desolados. Passadas algumas décadas, os integrantes finalmente concordam em abrir o jogo e revelar a verdade.

O elenco conta com Riley Keough (O chalé), Sam Claflin (Como eu era antes de você), Suki Waterhouse (Persuasão), Camila Morrone (Desejo de matar) e Sebastian Chacon (Emergência).

Assistir filmes com trilhas sonoras memoráveis

Diversas opções de filmes contam histórias do rock, de bandas e de estrelas do gênero; além daquelas produções que são inteiramente embaladas ao som de uma bela guitarra. Confira quatro opções imperdíveis:

Into the wild: Com uma trilha sonora composta por diversas músicas de rock, Into the wild, ou Na natureza selvagem, em português, fala sobre a vida de desapego de Christopher McCandless, um jovem que se forma como um dos melhores estudantes, mas, ao invés em vez de embarcar em uma carreira no mundo dos negócios, ele escolhe doar suas economias para caridade, livrar-se de seus pertences e viajar rumo ao Alasca. Um convite a uma reflexão necessária atualmente. Vale a pena assistir!

Homem de Ferro: O filme solo de um dos principais heróis dos quadrinhos também conta com uma trilha sonora de tirar o fôlego, incluindo sons clássicos da banda AC/DC. A produção conta a história de Tony Stark, um industrial bilionário, que também é um brilhante inventor. Ele se vê obrigado a construir uma arma devastadora após ser sequestrado por terroristas. No entanto, ele constrói uma armadura de alta tecnologia que permite que fuja de seu cativeiro. A partir de então, Stark passa a usá-la para combater o crime, sob o alter-ego do Homem de Ferro. Fãs da Marvel "piram".

Across the Universe e Yesterday: O longa é um prato cheio para fãs da legendária banda britânica The Beatles, que influenciou e influencia em peso a música mundial. O longa é um musical guiado pelas canções mais famosas do quarteto, que embalam os principais acontecimentos culturais, políticos e sociais da década de 1960. Imperdível!

Já Yesterday, é um filme que imagina um mundo sem que os Beatles tivessem existido. Como isso é impossível, o filme retrata Jack Malik, um dos poucos sortudos que se lembra das composições da banda, passando-se como autor dos clássicos dos britânicos. A ideia é, de fato, surreal!

Detroit rock city: O filme de 1999 conta a história de Hawk, Lex, Trip e Jam, que odeiam disco music e são fanáticos pela banda Kiss. O grupo vai se apresentar em Detroit e eles já têm ingressos. Porém a mãe de um deles desaparece com as entradas. Desesperados, eles fazem de tudo para não perder o show. Hilário, mesmo!

Montar looks

Para cair de cabeça no Dia Mundial de Rock, é importante se vestir de acordo com a temática, além de música, rock é um estilo de vida e de moda. Segundo a estilista Anne Garcia, as principais tendências atuais influenciadas pelo rock combinam elementos vintage e contemporâneos. "Jaquetas de couro continuam sendo um ícone do estilo roqueiro, mas agora são combinadas com peças mais modernas, como calças de couro justas ou jeans skinny. As camisetas com estampas de bandas ainda são populares, mas também há camisetas com logotipos gráficos ou frases provocativas", conta.

Comparando as tendências atuais com as de antigamente, Anne cita que "calças rasgadas, coturnos, botas pesadas e o estilo punk e grunge também estão em alta". "A maquiagem atual é mais suave do que no passado, mas ainda apresenta delineados expressivos e lábios escuros. A estética roqueira atual combina elementos clássicos com toques contemporâneos, refletindo uma atitude rebelde e autêntica”, completa.

Ícone do rock, Beatles é a banda queridinha na hora de usar uma peça de roupa (foto: Reprodução/ Pinterest)

Ouvir essa playlist que representa muito!

Guns N' Roses, Pink Floyd, Sepultura, Iron Maiden... Tanto no Brasil, quanto em outros países do mundo, diversos artistas e bandas representam o espírito do rock n' roll, com músicas que marcaram épocas e até gerações inteiras. Por isso, não faltam opções quando o assunto é escutar uma boa música metaleira. O Correio separou alguns clássicos para ouvir hoje! Confira:

