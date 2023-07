Roger Mello lança o livro' Espinho de Arraia' no dia 22 de julho

CB Correio Braziliense

Roger Mello, escritor, ilustrador, autor de Espinho de arraia - (crédito: Franciele de Oliveira)

No dia 22 de julho, a partir das 17h, o autor e ilustrador Roger Mello fará o evento de lançamento da obra Espinha de Arraia na Livraria Circulares. O livro conta a história de oito irmãos que encontraram um espinho de arraia e passam a especular sobre a existência de uma cidade perdida nas profundezas do rio. O livro conta com uma linguagem repleta de magia e referências amazônicas.

O autor diz que o livro foi baseado na diversidade frutífera da Amazônia. “A obra foi concebida pensando na diversidade das frutas amazônicas, que muitas delas, por fora tem uma cor misteriosa, que chama atenção, e por dentro é uma explosão de cores e sensações diferentes, sendo que na história, esses elementos podem vir tanto da estética do livro, quanto da profundidade do conto em si”, explica Roger. Além disso, o livro tem ilustrações que se assemelham a colagens, o que dá um ritmo teatral para a narrativa.

Roger nasceu em Brasília e conquistou renome internacional como autor e ilustrador de livros infantis. Por isso, o evento de lançamento será uma oportunidade de conhecer o trabalho do autor. O lançamento será aberto aos fãs de todas as idades, e o autor estará presente para fotografar os exemplares



Serviço



Lançamento do livro Espinho de Arraia

Dia 22 de julho a partir das 17h, na Livraria Circulares (Asa Norte CLN 113 BL A loja 7). Entrada gratuita. Livre para todos os públicos.

