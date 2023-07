Banda brasiliense Lupa lança o single 'Trisal'

CB Correio Braziliense

Banda Lupa lança o single 'Trisal' - (crédito: Divulgação/Renato Mori)

Nascidos na capital do rock, a banda Lupa lança mais uma música alternativa nesta sexta-feira (14/7). A faixa Trisal une sons dançantes como Maneskin e potentes como Queens of the Stone Age. O lançamento é uma prévia do novo álbum da banda, que será lançado no próximo mês. Confira:

O trio, formado por Múcio Botelho (vocais e guitarra), João Pires (bateria) e Lucas Moya (baixo), se destaca no mundo musical. Eles se apresentaram no Rock in Rio 2016 e alcançaram 7 milhões de streams.

Para promover a música, a Lupa entrará em turnê pela primeira vez. As expectativas é que eles passem por São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás e Distrito Federal.

