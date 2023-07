Lisa Marie Presley: laudo revela causa da morte da filha de Elvis

CS Cecília Sóter

Lisa Marie Presley, filha única de Elvis, morreu em janeiro deste ano, aos 54 anos, mas só agora a causa da morte foi revelada. A empresária foi encontrada inconsciente por conta de uma parada cardíaca, na casa onde morava na Califórnia, Estados Unidos. Ela chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu.

Segundo o relatório sobre a morte de Lisa Marie, divulgado nesta quinta-feira (13/7), ela morreu de sequelas de obstrução do intestino delgado. Segundo o site TMZ, o resultado da autópsia não foi disponibilizado na íntegra, mas deve incluir também, resultados toxicológicos.



Lisa Marie Presley deixou três filhas: a atriz Riley Keough, 34 anos; e as gêmeas Harper e Finley, de 14 anos.

De acordo com o TMZ, a herança da filha de Elvis e Priscilla Presley, cerca de US$ 30 milhões, será dividida entre as três herdeiras. No entanto, como as gêmeas são menores de idade, a fortuna deixada pela cantora vai para um fundo fiduciário.

