Globo anuncia Xuxa, Eliana e Angélica juntas no "Criança Esperança"

A Globo anunciou dentro do "Jornal Nacional" desta quinta-feira (13), que Xuxa, Eliana e Angélica estarão no palco do "Criança Esperança" no próximo dia 7 de agosto pela primeira vez juntas.

Xuxa está divulgando seu documentário que estreou no Globoplay, e sempre disse em entrevistas que gostaria de fazer algum trabalho com as outras duas loiras.

Durante os anos 1990 as três eram principais apresentadoras infantis, com os tradicionais programas de auditório para crianças.

Apesar de nenhuma das três serem contratadas da Globo, Eliana é a única que nunca teve um programa na emissora, apesar de existirem rumores do interesse do canal em contar com seus serviços em breve.

