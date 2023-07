Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (16/7)

CB Correio Braziliense

Horóscopo astrologia esoterico - (crédito: Pixabay/Reprodução)

Solução de continuidade

Data estelar: Lua quase Nova em Câncer



Dentro de nosso estreito espectro de percepção, imaginamos a realidade como uma sucessão de começos, caminhos e fins, mas na verdade tudo isso se resolve numa solução de eterna continuidade, nada começa, nada é caminho, nada termina, tudo continua o tempo inteiro.

Os átomos da matéria com que somos feitos já constituíram outros corpos antes do nosso e depois de deixarmos de existir nesta forma específica, os átomos continuarão disponíveis para estruturarem outros corpos.

As ideias que pensamos foram idealizadas por outras pessoas antes de nós e também ao mesmo tempo em que as pensamos, e nada disso significa a destruição de nossa amada individualidade, mas o enriquecimento dela para que nossa percepção se amplie, e porque se amplia, que inclua a cada dia um pouco mais do que é maior do que nós.

























ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

O cuidado que precisa haver agora é o de não se encrencar desnecessariamente, só por estar em busca de passar um bom momento. Se não encontrar ninguém para acompanhar seu bom momento, prefira a solidão, isso sim.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Talvez seja precipitado de sua parte tentar se livrar o quanto antes das situações que perturbam, porque há algo que sua alma precisa entender a respeito, algo que atrai e produz rejeição ao mesmo tempo. A Vida.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Quem muito palpite dá é quem faz menos para ajudar. Prefira se aproximar das pessoas que, apesar de não serem comunicativas, sempre resolvem praticamente o que seja uma necessidade. Elas são as boas companhias.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Organize o possível, mas se permita uma ampla margem de manobra e flexibilidade, porque tudo anda sujeito a ser muito diferente de como se apresenta neste momento. A flexibilidade ajudará a fluir por entre os acontecimentos.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Sempre valerá a pena tentar de todas as maneiras possíveis se aproximar do que, à primeira vista, pareceriam sonhos, mesmo que depois, olhando melhor, se mostrem como o que verdadeiramente são, fantasias falsas.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Coloque suas intenções sobre a mesa, mas sem se apegar a que essas sejam atendidas ou bem interpretadas. Se não conseguir se desapegar desses resultados, o melhor, então, será continuar agindo sob o manto da discrição.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Pessoas folgadas sempre haverá por aí, e não é que sejam más pessoas, é que andam sempre distraídas. Diante disso, é preciso você andar na mão oposta, preservando a atenção para que as tarefas sejam bem divididas.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Nem tudo que precisa ser feito agora é o que você desejaria, mas a necessidade há de ser sempre colocada acima dos desejos, só assim você evita encrencas desnecessárias. Só que isso há de ser produto de sua vontade.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Quanto mais loucas e desvairadas sejam suas vontades deste momento, mais você terá de tomar cuidado para não criar comoções desnecessárias no ambiente mais próximo dos relacionamentos. Loucura cuidadosa.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

As pessoas certas para você compartilhar suas inquietações mais íntimas talvez não sejam as que parecem ser as mais certas, só porque são próximas. Procure rever os relacionamentos e buscar as pessoas certas.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Faça tudo de acordo ao que intuitivamente lhe pareça melhor, porque as opiniões que você recebe são contraditórias entre si e só confundem o entendimento. Ouça tudo, mas em última instância, faça o que quiser.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

O todo é maior do que a soma das partes. Por exemplo, você é maior do que a soma dos órgãos que compõem seu corpo. Esta verdade há de ser levada em conta toda vez que você se veja tentando entender algo ou alguém.



Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.