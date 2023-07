Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda-feira (17/7)

CB Correio Braziliense

Horóscopo astrologia esoterico - (crédito: Pixabay/Reprodução)

A saudade é enganosa

Data estelar: Lua Nova em Câncer



Por pior que sejam os resultados de te atreveres a apostar nas projeções que fazes do teu futuro, isso será preferível a continuares te apegando a como as coisas eram, ou como elas deveriam ser agora, porque esse apego é inútil e contraproducente, o mundo não voltará a ser o de antes nunca mais, e vale a pena aceitar isso o mais rapidamente possível.

A saudade parece gostosa, mas é enganosa, te seduz com a ideia de que teu lugar de conforto e segurança se encontra alhures, mas numa condição fantasiosa que, se fosse atual e presente, com certeza não te brindaria com esse conforto e segurança que a imaginação produz agora.

Continua te projetando ao futuro, continua te atrevendo a te lançar às experiências, por pior que sejam os resultados, melhor esses do que continuar no apego inerte a algo que nunca mais será.

























ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Importantes passos estão sendo dados agora, e a vida o demonstra concluindo alguns assuntos que vinham se arrastando do passado, e que não teriam, agora, utilidade alguma para sua alma continuar a experiência de viver.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Importante é que você não perca o fio da meada e continue batendo na tecla que aproxima às suas pretensões, ainda que no meio do caminho surjam inúmeras outras coisas, tentadoras o suficiente, para distrair você.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Quando o custo da realização dos desejos é calculado com lucidez, fica evidente que nem todos valem a pena levar a sério, muitos desses podem ser descartados sumariamente e com isso ganhar serenidade e paz de espírito.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Haveria maneiras mais seguras para se fazer o necessário? Provavelmente sim, mas há urgências que precisam ser atendidas, e diante dessa demanda o melhor é fazer o possível, ainda que imperfeito. Em frente.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

A ação é muito importante, sempre, mas há exceções, em que o melhor seria deter o movimento e observar com atenção o cenário em que tudo está acontecendo. Não se trata de não fazer nada, mas de escolher bem o momento.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Os convencimentos, quando equivocados, produzem efeitos desastrados, mas as pessoas que os brandem não percebem nada disso, porque estão convencidas, ainda que equivocadas. Vale a pena revisar as ideias.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

A companhia de certas pessoas pode causar desgaste, mas se você não outorgar importância excessiva, se enervando com isso, é certeza que o desgaste não se acentuará e, no fim, será como se nada tivesse acontecido.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Procure orientar suas atitudes e ações práticas pelos princípios mais nobres e elevados que consiga imaginar você, porque isso fará com que sua alma acerte mais e produza menos mortos e feridos pelo caminho.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Procure calcular antecipadamente o custo das atitudes que pretende tomar, porque isso fará com que você tenha mais lucidez para decidir se vale ou não a pena seguir em frente. Escolhas mais sábias e serenas.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Ninguém pode fazer o que quer o tempo inteiro, há compromissos e limitações muito evidentes para todas as pessoas. A liberdade não é sinônimo de falta de limites, mas de como se decide lidar com esses.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Querendo ajudar, é possível que você atrapalhe um pouco, e isso não seria fruto de más intenções, acontece que o ritmo dos acontecimentos e das necessidades não anda sincronizado. Nada que mereça muita preocupação.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Há muito o que fazer, portanto, deixe de lado seus dilemas e preocupações usuais, se depois de fazer o que é mais importante agora ainda sobrar tempo, não se preocupe, suas preocupações usuais ainda estarão aí.



Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.