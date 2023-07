MC Kevin lança álbum dois anos após morte

CB Correio Braziliense

MC Kevin morreu em 2021 após cair do 5º andar de prédio - (crédito: Reprodu??o/Instagram)

O cantor MC Kevin teve um álbum póstumo lançado na madrugada desta sexta-feira (14/7), dois anos após a morte do artista. O cantor morreu em 2021, aos 23 anos, após cair do quinto andar de um hotel no Rio de Janeiro.

O projeto conta com sete músicas inéditas. O álbum recebeu o nome de O Menino Ainda Encanta a Quebrada e ainda conta com colaborações dos funkeiros MC Hariel, MC Don Juan, MC Pedrinho, MC 7 Belo, DJ Nene, DJ Jornin, MC Ryan SP e Djay W.

Confira o álbum

A iniciativa fez o nome do artista entrar nos assuntos mais comentados do Twitter entre esta sexta e sábado. Veja algumas reações:

obg mc kevin ???????? pic.twitter.com/Onzmdxn3va — njdeprê - marlon (@njdmarlon) July 14, 2023

álbum do mc kevin saiu e eu n quero saber de mais nada, esquece! ???? pic.twitter.com/BiMZ7McPX8 — duda muito fiel (@dudaa_dzy) July 14, 2023

mc kevin vai ser eterno p sempre no meu coração. ???? pic.twitter.com/HSrY65JxsC — ma!tê (@_maitecampos) July 14, 2023

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.