Nua, Virginia Fonseca causa na web e é defendida por fãs: "Amarguradas"

Virginia Fonseca está viajando e desembarcou em Paris, na França, neste último final de semana e deixou os internautas sem fôlego com um clique ousado nas redes sociais.

No hotel, já na cidade luz, a influenciadora posou completamente sem roupa na cama, usando apenas uma coberta para esconder sua intimidade e sensualizou lançando um ‘olhar 43’.

“Amarguradas”



Virginia acabou sendo criticada por internautas, por causa da ousadia da imagem. Seus fãs, cansados de ver a influenciadora sendo alvo de polêmicas, saíram em defesa da esposa de Zé Felipe.

“Bando de mulheres amarguradas e frustradas, única explicação possível pra vim aqui no Instagram reclamar de uma foto que a pessoa postou no seu PRÓPRIO INSTAGRAM!!!!! vão lavar uma louça, eu heim!!!!”, escreveu uma. “Eu juro que não entendo todo esse hate nela, vocês precisam cuidar da cabeça se vocês em!”, disse outra.



