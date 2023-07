Ex-ator da Globo não pode mais fazer sexo: "Piu-piu deitou e dormiu"

Od Observatório dos Famosos

Um ex-ator da Globo revelou durante participação no podcast ‘Papagaio Falante’, apresentado por Sergio Mallandro e Renato Rabelo, que não pode mais fazer sexo. Na ocasião estamos falando de Marcos Oliveira, o eterno Beiçola de "A Grande Família".

O artista, atualmente com 66 anos de idade, explicou que teve sua vida sexual interrompida por conta de alguns problemas de saúde na região íntima. Segundo Marcos, ele "não dá mais no couro" e seu "mundo caiu" devido ao "problema" que enfrenta "embaixo", ou seja, no pênis.

Mesmo diante de uma situação delicada, Marcos Oliveira não perdeu o bom humor ao comentar sobre o assunto: "Estou com fístula, um monte de coisa. Estou ainda com [bolsa] de colostomia, de vez em quando dói. Não funciona mais. O piu-piu deitou e dormiu", relatou o ex-ator da Globo.

Apesar disso, o ator disse que, mesmo sem conseguir transar, continua cheio de tesão. Porém, seu "estado físico não acontece". Marcos destacou, inclusive, que não assiste mais a filmes pornô por ter "acabado a fantasia". "Na vida você tem fases. Você aproveita as fases dela, depois que vai acabando, vai acabando", disse.

Os problemas de saúde de Marcos Oliveira se intensificaram em 2021, quando ele precisou usar bolsa de colostomia para impedir a comunicação entre suas fezes e urina, o que poderia provocar uma infecção e agravar seu quadro clínico.

"Estou de colostomia e a parte de baixo teve uma fístula, um caminho que o organismo criou, da uretra entre a próstata e a bexiga, fez um caminho que foi sair lá no ânus. E esse caminho sempre contaminava com bactérias de fezes, ia para a uretra e lá recontaminava", relatou.

