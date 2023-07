Pré-estreia da Disney nos EUA fica marcada por ausência de astros em greve

AF Agence France-Presse

Pré-estreia de novo filme da Disney nos EUA fica marcada por ausência de astros em greve - (crédito: Michael Tran / AFP)

A pré-estreia de "Mansão Mal-Assombrada", dos estúdios Disney, teve o tradicional tapete vermelho, mas sem a presença das estrelas do filme, que não realizaram sua habitual apresentação para a promoção desta primeira projeção por causa da greve dos atores de Hollywood.

O evento da noite de sábado (15) na Disneylândia, na Califórnia, teve muito menos badalação do que era esperado inicialmente, com a ausência dos atores principais: LaKeith Stanfield, Tiffany Haddish, Danny DeVito e Jamie Lee Curtis. O diretor, Justin Simien, esteve presente e disse que apoiava o elenco, mas que também sentia "terrivelmente" a falta dos astros no evento.

Os membros do sindicato dos atores SAG-AFTRA se uniram aos integrantes do sindicato dos roteiristas WGA nas reivindicações por melhorias nos pagamentos de salários e royalties, um movimento que não acontecia em Hollywood em mais de 60 anos.

Todos protestam contra as condições impostas pelos grandes estúdios cinematográficos.

"Sou diretor, roteirista e artista nesta indústria. E é muito, mas muito difícil", declarou Simien à AFP na pré-estreia.

"Eu os apoio absolutamente. E estou lutando eu mesmo. Gostaria de estar celebrando com eles aqui", acrescentou o cineasta.

Os atores de Hollywood declararam-se oficialmente em greve à meia-noite de quinta-feira (horário de Los Angeles, 4h00 de sexta em Brasília), depois que as negociações com os estúdios fracassaram.

Assim como os roteiristas, os atores reivindicam um aumento de sua remuneração, que consideram insuficiente com o aprofundamento da era do streaming na internet. Também querem obter garantias em relação ao uso da inteligência artificial (IA), para evitar que esta crie roteiros ou reproduza suas vozes e imagens nas produções.

