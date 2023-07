Simaria abre jogo sobre suposto romance secreto: "Fechada para balanço"

Od Observatório dos Famosos

Depois de diversas especulações sobre um novo relacionamento amoroso, Simaria que está solteira desde o fim do seu casamento com Vicent Escrig, resolveu abrir o jogo se estaria ou não vivendo um affair misterioso.

Em entrevista à Revista Quem durante o ‘Best New Artist Showcase’, evento do Grammy Latino que aconteceu na última quarta-feira (12), a cantora falou sobre o assunto e negou que estava ‘envolvida’ com alguém.

"O coração está super tranquilo, dedicado somente aos meus dois filhos. Estou fechada para balanço. Estou criando e compondo, escrevendo, fazendo o que sempre fiz", disse ela.

E continuou: "Eu quero falar de amor e de coisas importantes da vida, como seguir adiante, saber que a vida é bela. Às vezes, é importante você perder-se, partir-se, mas fazer a escalada", pontuou ela durante a entrevista.

