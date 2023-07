Brasília tem 8 artistas plásticos inscritos no Prêmio FOCO 2023

CB Correio Braziliense

Vencedores Prêmio FOCO 2022 - (crédito: Divulgação/ Ascom ArtRio)

Desde sua criação em 2013, o Prêmio FOCO se empenha no trabalho de descobrir, fomentar e difundir produções artísticas visuais de artistas com até 15 anos de carreira. Este ano o número de inscrições foi recorde. Foram 606 projetos, vindos de 25 estados brasileiros, sendo oito dos artistas inscritos de Brasília. Os seis premiados serão conhecidos na abertura da ArtRio, no dia 13 de setembro, no Rio de Janeiro.

Reconhecido pelo mercado de arte brasileiro como o primeiro degrau da jornada de premiação, a premiação se direciona para artistas com até 15 anos de atuação. Este ano os seis artistas ganhadores farão residências artísticas nas seguintes instituições: Instituto Inclusartiz (Rio de Janeiro, RJ); JA. CA (Belo Horizonte, MG); Chão Slz (São Luis, MA); Residência São Jerônimo (Belém, PA); Residência São João (São José do Vale do Rio Preto, RJ); e Irê – arte, praia e pesquisa (Salvador, BA).

Todos receberão bolsas para se dedicarem exclusivamente a suas pesquisas durante o período de residência, que poderá ser realizado entre novembro de 2023 e agosto de 2024. A seleção dos artistas para a premiação será realizada por um Comitê Curatorial com direção de Bernardo Mosqueira. As mulheres dominaram a cena com 60,9% do total de inscrições. Um total de 33,9% dos candidatos têm entre 25 e 34 anos, e 24,4% têm entre 18 e 24 anos. Para ressaltar que idade não é um fator limitante para começar, a organização divulgou que 12,4% dos artistas inscritos têm mais de 55 anos.



Serviço

Premiação do Premio FOCO - ArtRio

13 de setembro, na Marina da Glória no Rio de Janeiro.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.