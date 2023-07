João Donato: conheça a história do primeiro amor do mestre da bossa nova

JC José Carlos Vieira

No palco, João Donato era dono de extrema elegância - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

João Donato era elegância e boas memórias nos palcos. Uma das lembranças mais deliciosas de ouvir, foi revelada durante show no Clube do Choro, em 1º de junho de 2022, ao homenagear um amor de infância. "A primeira música que fiz foi para a namorada de escola, a Nini", disse. Nos poucos versos daquela canção já estava traçada a grandeza de João Donato para a música brasileira: "Não posso viver sem Nini, não posso viver sem amor", cantava com a voz inconfundível.

Regina Lino, filha de Nini Lino, fala sobre essa amizade de infância. "João Donato, por volta dos 7 anos, fez a primeira composição de sua vida em homenagem a minha mãe. Ele mal conseguia alcançar os pedais do piano, que existia na sala da casa em que morava com os seus pais em Rio Branco, no Acre. Eles brincavam na calçada, quando ele chamou minha mãe, sua prima Dirce Fecury e começou a tocar de improviso a valsa Nini", destaca.

João e Nini se encontraram no Clube do Choro, durante uma das turnês do artista. Foi ele sussurrou para ela: "Nini, você sempre foi minha musa inspiradora", diz Regina. Nini está com 89 anos e "teve a sorte de ser o amor inocente de João e o amor eterno de meu pai, Ruy Lino", acrescenta.

Nini inspirou o músico ainda na infância (foto: Arquivo Pessoal)

Neta da Nini Lino, a jornalista Rachel Bardawil Sigmaringa se emociona ao falar sobre Donato. "Estamos muito tristes com a notícia. Não tivemos coragem de contar para a vovó Nini, que acaba de perder uma irmã. Temos um carinho enorme por ele e família. Minha mãe, Beth Lino, conta que aquele reencontro no Clube do Choro, após décadas sem se verem, foi um dos momentos mais emocionantes da vida. Minha avó ainda não havia contado para a família que tinha sido namoradinha de infância de João Donato. A partir daquele encontro no Clube do Choro, minha avó contou e nos emocionou. Tão bonito este elo afetivo, tão puro… Grande João Donato, fez história! Pai da Bossa Nova, junto de João Gilberto, deixaram um legado para humanidade eternizado em suas canções", diz Rachel.

