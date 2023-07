Od Observatório dos Famosos

Uau! Flávia Pavanelli posa com biquíni ousado e atiça fãs: "Quente" - (crédito: Reprodução/Instagram)

Flávia Pavanelli deixou seus fãs e seguidores enlouquecidos nas redes sociais neste domingo (16/7), ao publicar em seu perfil do Instagram, um clique usando uma peça ousada, sensual e extremamente provocante.

A influenciadora surgiu usando um biquíni de ‘corações’ e quase mostrou demais no registro. A barriguinha sarada também roubou a cena.

"Bali", escreveu ela na legenda da publicação. O clique conceitual de Flávia Pavanelli rendeu uma verdadeira chuva de elogios e diversas mensagens de carinho dos fãs e seguidores, encantados com a beleza da artista.

"Você está maravilhosa demais! Arrasou muito na peça, amei", comentou uma seguidora. "O clima em Bali está quentíssimo né, tudo de bom", disse outra. "Simplesmente maravilhosa! Amei muito essa escolha", destacou uma terceira.

