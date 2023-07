Od Observatório dos Famosos

Após matéria do Fantástico, namorada de Felipe Prior toma decisão drástica - (crédito: Globo/Reprodução)

O Fantástico entrevistou a mulher que acusa Felipe Prior de estupro após a condenação em primeira instância do ex-BBB. Após o fato vir a público, Jessica Castro, namorada do arquiteto, decidiu trancar o perfil nas redes sociais.

Condenado em primeira instância há seis anos em regime aberto, o advogado de Felipe Prior emitiu um comunicado afirmando que, vão recorrer da decisão, pois ele afirma ser inocente.

Dias depois, o Fantástico trouxe a reportagem com a mulher que buscou justiça contra o ex-brother e o acusa de crime sexual. Os detalhes são chocantes, o que levou o ex-brother ser massacrado nas redes sociais e perder seguidores em massa.

Diante da reportagem, Jessica Castro começou a receber ofensas em suas redes sociais e precisou tomar uma medida drástica. O casal assumiu o namoro cem março desse ano.

