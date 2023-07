Haddad sobre queda do IBC-Br: Veio "como o esperado"

FS Fernanda Strickland

Haddad: "A gente precisa ter muita cautela com o que pode acontecer se as taxas forem mantidas na casa de 10% o juro real ao ano" - (crédito: Augusto Coelho)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta segunda-feira (17/7) que o resultado do Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) veio "como o esperado" diante do patamar "muito elevado" do juro real. O resultado ficou abaixo da mediana das projeções do mercado financeiro, que esperava uma ligeira queda no mês.

"É como esperado. Muito tempo com juro real muito elevado. Nós estamos preocupados, estamos recebendo muito retorno de prefeitos e governadores sobre arrecadação", disse Haddad hoje em entrevista a jornalistas no ministério.

O ministro também pontuou estar preocupado com a situação da pretendida desaceleração da economia pelo BC, que controla a taxa Selic, que "chegou forte". "A gente precisa ter muita cautela com o que pode acontecer se as taxas forem mantidas na casa de 10% o juro real ao ano. É muito pesado para a economia, está muito pesado para a economia", observou.

O IBC-Br indica um recuo de 2,0% na comparação com o mês anterior, com ajuste sazonal. Em abril, o indicador tinha mostrado alta de 0,56%, acumulando alta de 3,61% no ano e de 3,43% em 12 meses.

