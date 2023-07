Seleção Brasileira feminina fecha a preparação para o Mundial

GB Gabriel Botelho*

A Seleção Brasileira Feminina finalizou a etapa de preparação para a Copa do Mundo. Nesta segunda-feira (17/7), a equipe verde e amarela se despediu do campo do Resort Royal Pines, onde realizou o último compromisso antes do embarque para Brisbane - sede do time na primeira fase do Mundial.

Contra a Seleção Masculina Sub-15 de Queensland, no campo do Royal Pines, a Seleção disputou um último jogo-treino antes do aguardado torneio, o segundo em terras australianas. O amistoso foi disputado em três períodos de 30 minutos, e foi utilizado pela técnica Pia Sundhage como oportunidade para rodar e testar o elenco.

Assim como fez durante o amistoso contra a China, todas as atletas brasileiras disponíveis foram à campo. Durante o primeiro tempo, as titulares foram acionadas, enquanto na segunda etapa, jogaram as reservas. De volta de um resfriado, a presença de Andressa Alves foi a grande novidade do dia.

Em relação à sessão do último domingo (16/7), Pia realizou uma troca na equipe titular. A treinadora sueca trocou Bia Zaneratto, que retorna de lesão, por Geyse. Marta, por outro lado, não esteve em campo por conta de um desgaste no músculo posterior da coxa esquerda. Agora, após trabalho regenerativo durante a manhã de terça-feira (18/7), o grupo viajará para a próxima sede.

Encerramento dos preparativos

A Seleção esteve na cidade de Gold Coast por 15 dias. A seis dias da estreia contra o Panamá, a delegação embarcará rumo à Brisbane na terça-feira, (18/7), para realizar os últimos preparativos para o Mundial. Na Austrália desde o dia 4 de julho, o Brasil, após 14 dias de atividades com adaptação ao fuso-horário e dois jogos-treino, está, enfim, na mesma página, segundo a técnica Pia.

“Fizemos uma preparação levando em conta que as jogadoras estavam atuando em diferentes ligas no mundo, algumas nos Estados Unidos, Europa e Brasil, elas vieram de diferentes lugares. Agora todas estão no mesmo lugar e na mesma página. E essa é a real razão para estarmos aqui e as jogadoras fizeram um trabalho incrível", destacou, à CBF.

Para a treinadora, o período de preparação em Gold Coast foi importante para dar rodagem às jogadoras e ajustar as partes físicas e táticas da equipe. "Tivemos um ótimo período de preparação, com muitos treinos e tentamos ao máximo ter muitos confrontos de 11 x 11. As jogadoras estão cansadas. Agora estamos prontas para começar essa Copa do Mundo", pontuou.

No Grupo F, junto de Panamá, Jamaica e França, a equipe tupiniquim fará a estreia na próxima segunda-feira (24/7), diante das panamenhas. No dia 29, jogará contra a França, e no dia 2 de agosto, contra a Jamaica.

