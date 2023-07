Od Observatório dos Famosos

Ex-BBB Paula Freitas choca ao revelar valor que recebe mensalmente - (crédito: Reprodução/Instagram)

Paula Freitas, participante do BBB 23, decidiu abrir o jogo sobre quanto ganha por mês e deixou os seguidores chocados com a revelação. A ex-sister entrou através da casa de vidro e não chegou até o final do programa.

Atualmente, Paula Freitas trabalha como influenciadora e usa suas redes sociais como ferramenta, fechando parceria com marcas, com isso, está faturando mais de três dígitos mensalmente.

Um internauta questionou se ela ganha R$ 100 mil mensais e chocou ao responder: "passa". Ou seja, que o valor é superior ao citado.

Uma das primeiras coisas que Paula fez após sair do BBB e começar a ganhar dinheiro foi comprar um carro. A ex-sister afirmou que se sentiu realizada quando teve condições para investir em um.

