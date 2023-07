Od Observatório dos Famosos

Felipe Prior perde 100 mil seguidores após detalhes de crime serem revelados - (crédito: Reprodução/Instagram)

Felipe Prior foi destaque do Fantástico, da TV Globo, diante de uma reportagem do dominical, que revelou detalhes de um crime que o ex-BBB está sendo acusado. O jornalístico conversou com a suposta vítima do empresário.

Depois da divulgação de detalhes da noite de 08 de Agosto de 2014, data que o crime teria acontecido, Prior sofreu um revés nas redes sociais.

O ex-BBB perdeu cerca de 130 mil seguidores, incluindo personalidades, após a divulgação dos detalhes do crime que o empresário vem sendo acusado.

O ex-BBB Felipe Prior foi condenado pela justiça a 6 anos de prisão em regime semiaberto. O empresário ainda não se pronunciou oficialmente após a exibição da reportagem na TV Globo, na noite deste domingo (16/7).

