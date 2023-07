Od Observatório dos Famosos

Saiba como está a atriz que interpretou Celina em Rebelde atualmente - (crédito: Reprodução)

Estefanía Villarreal ficou conhecida após interpretar Celina, na novela mexicana Rebelde. Os anos passaram e a atriz se transformou, exibindo uma nova aparência. Veja como está a melhor amiga de "Mia" quase 20 anos após.

Em sua última foto no Instagram, Estefanía Villarreal apareceu com o cabelo escuro, em um tom de preto e comprido. Bem diferente da época que fez Rebelde, em 2004.

A atriz mudou também a silhueta, perdendo peso e exibindo um corpo mais magro. A nova aparência da atriz gerou muitos elogios, especialmente de fãs brasileiros.

Se você está com saudade da personagem, Celina está de volta às telinhas com a reprise de Rebelde, que está passando no SBT. A emissora decidiu pela reprise após o retorno da banda e turnê mundial.

