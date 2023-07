Od Observatório dos Famosos

Fora da Globo, Manoel Soares surpreende ao aparecer na RedeTV! com Sônia Abrão - (crédito: Reprodução/RedeTV!)

Cerca de duas semanas após deixar a TV Globo, onde apresentava o programa Encontro ao lado de Patrícia Poeta, Manoel Soares surpreendeu os telespectadores na tarde desta segunda-feira (17/7), ao aparecer na RedeTV! em uma entrevista com Sônia Abrão.

No A Tarde é Sua, Manoel falou justamente sobre sua saída da TV Globo. Em determinado momento, ele respondeu se toparia voltar a trabalhar com Patrícia Poeta no futuro. "Sempre digo que não se entra duas vezes no mesmo rio, aquela água já passou", respondeu.

"Não descarto absolutamente nada, [mas teria que ser] algo tranquilo de acontecer. Hoje tenho projeto pessoal que não caminha na mesma direção do que o da emissora", explicou.

Manoel também deixou claro que não guarda mágoas da Globo e nem da produção do Encontro: "Algumas pessoas que fazem parte do meu caminho de vida trabalham no Encontro, o padrinho do meu filho trabalha no Encontro. Eu não posso ter uma relação de ojeriza com o programa. Eu vou continuar prestigiando o trabalho dos meus amigos", destacou o apresentador.

Ele elogiou ainda, a dupla que substituiu Patrícia Poeta durante as férias da titular no matinal: "Fiquei muito feliz com a Tati Machado e a Valéria Almeida, são meninas maravilhosas", enalteceu.

Propostas fora da Globo

Após sair da Globo, Manoel Soares disse que recebeu diversas propostas de emissoras concorrentes. "Eu tive a alegria de receber a solidariedade de muitas pessoas após o meu desligamento. Algumas dessas pessoas eram ligadas a algumas emissoras", revelou.

"Depois de 20 anos, eu tenho a oportunidade de construir a minha forma de me comunicar com as pessoas. Se estiverem dispostas a abraçar, obviamente que eu vou ouvir. Com certeza eu serei muito criterioso no processo de análise de qualquer proposta", afirmou.

Apesar das polêmicas em torno do seu nome, Manoel garante que está em uma boa fase da vida: "Estou muito feliz, muito tranquilo, estou leve. E a oportunidade de construir coisas que estavam guardadas no coração. Isso é a melhor coisa que posso fazer na vida", declarou.

Manoel sobre algum dia voltar a trabalhar com Patrícia Poeta.

