Silvie Eidam é uma das artistas premiadas - (crédito: Lainha Loiola)

João Angelini, Romulo Barros e Silvie Eidam são os artistas premiados na 4ª edição do Transborda Brasília - Prêmio de Arte Contemporânea. O anúncio foi feito no sábado (15/7), pela organizadora do prêmio, Virgínia Manfrinato. As obras dos vencedores e de todos os selecionados para integrar o prêmio estão expostas na Galeria Principal da CAIXA Cultural Brasília.

Selecionadas por um júri, a mostra reúne obras em diversas linguagens e suportes como pintura, desenho, fotografia, objeto escultórico, vídeos e instalação. Participam da mostra Clarice Gonçalves, Fernanda Azou, Iris Helena, João Angelini, José Roberto Bassul, Luciana Paiva, Manduca, Marcos Antony, Rafael Marques, Rodrigo D'Alcântara, Romulo Barros, Severina Gonçalves, Silvie Eidam, Thalita Perfeito e Vanesa Liberato. Com 80 páginas, o catálogo lançado no sábado (15/7) traz textos da organizadora do prêmio e do curador e membro do júri André Severo, fotos das obras e biografias dos artistas.









O júri escolheu três artistas que receberam um prêmio aquisição de obra no valor de R$ 10 mil em dinheiro e 12 artistas que receberão um prêmio aquisição de obra no valor de R$ 5.000. A 4ª edição do Transborda Brasília de Arte Contemporânea é realizada com o patrocínio do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF) e apoio CAIXA e Governo Federal. A entrada é franca e livre para todos os públicos.

Serviço

Transborda Brasília

Visitação de terça a domingo, das 9h às 21h, , até 30 de julho, nas Galerias Principal e Piccolas I e II (CAIXA Cultural Brasília - SBS Q. 4 Lt. 3/4 – Asa Sul).

