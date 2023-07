Od Observatório dos Famosos

Marcos Caruso ganha declaração do namorado: "O homem da minha vida" - (crédito: Reprodução/Instagram)

O ator Marcos Caruso, que viveu um dos principais personagens da icônica Avenida Brasil, na TV Globo, ganhou uma declaração de amor do namorado, Marcos Paiva, no Instagram nesta terça-feira (18/7).

Com um texto emocionante, o namorado recordou o dia em que os dois se conheceram. Eles estão juntos há cinco anos.

"Há 5 anos, no dia 18 de julho de 2018, por obra do destino, magia da vida, vontade do universo ou – simplesmente – por que as estrelas se alinharam na combinação certa, numa tarde fria e chuvosa de inverno, eu fui tomar um chá no shopping do Leblon, sem poder imaginar – que do outro lado da esplanada – estaria aquele que viria a ser o homem da minha vida", iniciou.

E continuou: "As trocas são muitas e sei que, hoje, somos maiores, mais crescidos e mais completos, com tudo o que temos aprendido e ensinado um com o outro. Há tanta coisa para dizer sobre o meu marido, sobre este ser humano maravilhoso que está aqui ao meu lado e que todos vocês conhecem, mas acima de tudo, o que quero dizer é obrigado. Obrigado por teres ajudado a criar o porto seguro que é este espaço que existe entre nós. Amo-te. Amo-te muito e este Amor é tão grande e tão forte que é tudo o que posso desejar é que muita saúde, para continuarmos sempre assim, juntos de mão dada por muitos anos, por todos os anos que a vida decidir que temos para viver", escreveu.

