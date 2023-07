Od Observatório dos Famosos

Justiça toma decisão e Andressa Urach perde a guarda definitiva do filho - (crédito: Reprodução/Instagram)

Andressa Urach perdeu a guarda definitiva do filho, Leon, segundo o ex-marido, Thiago Lopes, informou em suas redes sociais. O caso corre na justiça desde o começo do ano, quando o empresário conseguiu a guarda provisória do bebê após a separação.

"Guarda unilateral concedida ao papai", informou Thiago Lopes, divulgando a decisão definitiva da justiça. O empresário não deu mais detalhes e até o momento, a influenciadora não se manifestou sobre o assunto.

Na época que perdeu a guarda pela primeira vez, Andressa Urach ficou bastante abalada com a notícia, contudo, já imaginava que a definitiva também ficaria com seu ex-marido. Na ocasião, a modelo chegou a ser internada por atitudes com a criança.

"Está sendo bem difícil para mim, também, pois a guarda temporária ficou com ele. E, ao que tudo indica, a guarda vai acabar ficando com ele, porque ele é um homem muito inteligente, um oficial de justiça… e eu dei motivos para isso", lamentou, na época.

