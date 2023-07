Titãs aparecem juntos na TV pela primeira vez desde a reunião

CB Correio Braziliense

Nesta quarta-feira (19/7), a formação clássica da banda Titãs faz uma aparição na TV pela primeira vez desde o começo da separação, em 1992. Arnaldo Antunes, Branco Mello, Charles Gavin, Nando Reis, Paulo Miklos, Sérgio Britto e Tony Bellotto conversam com o apresentador Pedro Bial no programa Som Brasil, da TV Globo, que vai ao ar após o capítulo da novela Terra e Paixão.

No programa, os membros dos Titãs revelam histórias inéditas colecionadas ao longo dos mais de 40 anos de estrada, desde o nascimento da banda, em 1982, até os dias de hoje. Para celebrar a passagem do tempo, a emissora separou alguns cortes das primeiras aparições da banda na TV, que serão exibidos na ocasião.

A edição do Som Brasil é inspirada pela turnê Titãs Encontro, que reuniu todos os membros clássicos, exceto o guitarrista Marcelo Fromer, que morreu tragicamente em 2001 e terá sua passagem também celebrada pelo programa. Alice Fromer, filha do músico, dá as caras na TV junto aos ex-colegas do pai. Em meio aos depoimentos, trechos do show de reunião realizado em São Paulo serão exibidos.



