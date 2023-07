Kim Kardashian posta foto sem maquiagem curtindo a piscina: "Gostosa"

Od Observatório dos Famosos

A influenciadora surgiu sem maquiagem alguma em uma paisagem paradisíaca do Havai, sentada em uma cadeira a beira da piscina - (crédito: Reprodução/Instagram)

Sempre muito criticada dizendo que vive com muita maquiagem, Kim Kardashian mostrou que é linda de qualquer jeito, em novas imagens publicadas em seu Instagram.

A influenciadora surgiu sem maquiagem alguma em uma paisagem paradisíaca do Havai, sentada em uma cadeira a beira da piscina.



"Arrisque e você talvez receba", escreveu Kim na legenda. A postagem em poucos minutos ganhou milhões de curtidas e milhares de comentários.

"Gostosa", "Aproveita as férias", "Meu bebê", foram alguns dos elogios que a ex-mulher de Kanye West recebeu na sessão de comentários.

