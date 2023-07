Juliette recebe Gil do Vigor e comenta rumor de affair com Anitta

Od Observatório dos Famosos

Amigos que se conheceram durante a participação de ambos no BBB21, Juliette e Gil do Vigor se reencontraram nesta terça-feira (18/7), na casa da cantora no Brasil.

Durante o bate-papo, ela acabou falando que os amigos do economista acreditam que ela namore realmente Anitta, por isso resolveu esclarecer o assunto.



"Estou passada. O Gil estava contando aqui que os amigos dele foram perguntar se era verdade que eu estava namorando a Anitta. Pensei que ninguém tivesse acreditado nisso. Que loucura é essa? Presta atenção em uma coisa. Anitta é uma irmã para mim. Deixa de loucura", falou.

Eles ainda falaram sobre a diferença entre as culturas na hora da paquera. "Tenho para mim que esse povo não sabe paquerar. Teve uma festa na casa dele, no final da festa, o menino que ele era a fim ficou e perguntou se podia pegar um quarto. Ele abestalhado não falou: ‘Quer o meu?’. Não falou nada. Por isso que não ficou", analisou.

