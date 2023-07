Prior se manifesta após condenação de estupro e faz pedido a seguidores

CB Correio Braziliense

O ex-BBB Felipe Prior, de 31 anos, se pronunciou pela primeira vez pelas redes sociais, após ser condenado a seis anos de prisão por um estupro. No vídeo, o arquiteto agradeceu pela "solidariedade" de internautas e fez apelo para que eles parem de atacar as advogadas que defendem a mulher que o acusa de estupro.

Prior foi condenado a seis anos de prisão em regime semiaberto por estupro. A decisão foi da juíza Eliana Cassales Tosi Bastos, da 7ª Vara Criminal de São Paulo, e se refere a uma denúncia feita em 2020. A condenação aconteceu em primeira instância. O caso corre em sigilo de Justiça e o ex-BBB pode recorrer em liberdade.

"Vim agradecer pelas mensagens de solidariedade que estão mandando. Tenho certeza que vamos vencer essa batalha", disse o ex-BBB no início da gravação. Prior pediu que os seus seguidores parem de atacar a advogada de acusação, Maira Pinheiro, nas redes sociais: "Isso atrapalha minha defesa. Tudo o que eu não preciso nesse momento é de maior exposição.”

Leia na íntegra o que Felipe Prior disse:

"Primeiro, estou passando aqui para agradecer pelas mensagens de solidariedade que estão mandando para mim nas redes sociais. Tenho certeza de que vamos vencer essa batalha. Mas eu estou aqui para pedir também para vocês pararem de mandar mensagem para as advogadas das que se dizem agredidas por mim. As mensagens atrapalham a minha defesa. Tudo o que eu não preciso nesse momento agora é de maior exposição.

Eu sei que vocês estão torcendo por mim. Então não mandem mensagem às advogadas e nem as outras pessoas dos casos. Eu preciso nesse momento da força e compreensão de vocês. Vale ressaltar que eu não sei quem são essas pessoas que estão mandando essas mensagens. Mas repito que parem, é o único apelo que tenho nesse momento é pedir para parar, não vai contribuir em nada isso tudo.

E também estou aqui para falar que eu sou inocente e que iremos vencer tudo isso. Obrigada de coração, é isso que eu tenho para dizer e um beijo para todo mundo."



