Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira (21/7)

A ciência não explica

Data estelar: Sol e Plutão em oposição



Não há explicação científica para o fato de nossa imaginação ter poder de nos elevar aos píncaros da glória ou de nos afundar na miserável ansiedade que profetiza o fim do mundo para daqui a pouco, porque ainda que tenhamos a lógica disponível e todo um cardápio de opções matematicamente calculadas para demonstrar que o fim do mundo não é iminente, quando estamos nesse estado de ânimo nos agarramos exclusivamente às informações que confirmem tudo estar errado.

Muitas das experiências humanas não são explicáveis cientificamente, e nem a explicação ajudaria, como quando alguém vendo outrem num estado miserável de ansiedade ou desânimo a força a pensar positivo ou a agir assim ou assado, algo que seria simples pela lógica, mas para quem se encontra nesse estado a lógica não faz sentido algum.

























ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Sempre há um jeito para tudo, mas para encontrar o jeito é necessário mudar radicalmente o ponto de vista, para apreciar o cenário com a maior amplitude possível, e se desapegar do que você desejaria que fosse.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

As contrariedades, paradoxalmente, sinalizam que está tudo bem, porque se você não tivesse avançado, se exposto e aparecido, então ninguém teria prestado atenção e nada demais nem de menos estaria acontecendo.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

É evidente que tudo tem um custo, e também é evidente que nem sempre a alma faz os cálculos de forma objetiva, em grande parte a alma faz apostas emotivas em suas visões do futuro. Assim é a vida, matemática e artística.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

As certezas são confortantes, mas também podem ser enganosas e promover equívocos. É melhor verificar várias vezes antes de se atrever a empreender qualquer tipo de ação baseada em certezas que podem não ser tão certas assim.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Os sentimentos se misturam num redemoinho que não dá sossego e não há o que fazer diante desse cenário, a não ser acalmar o coração e lançar mão da fé, confiando em seu taco e continuando a fazer o que estiver ao seu alcance.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Por mais difícil que tenha se tornado integrar as pessoas para funcionarem em cooperação e solidariedade, continua sendo esse o melhor caminho para a atualidade. Quem conseguir, levará todas as honras e glórias.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

A fé não é um esforço para acreditar que tudo vai dar certo, a fé é a certeza inefável que brota do coração, mesmo diante de todas as circunstâncias que, pela lógica, indicariam que estaria tudo perdido. Não está.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

A telepatia resolveria todos os problemas de comunicação de nossa humanidade, mas provavelmente criaria outros, porque ficariam evidentes todas as segundas, terceiras e quartas intenções, sempre escondidas.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Sempre sobra para alguém fazer o que os outros não se atrevem, e adivinhe quem é a alma sabidamente atrevida de todas as histórias? Pois é! Então faça sua parte e intervenha para destravar os impasses. Em frente.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

A palavra fere, a palavra alivia, é preciso equilibrar a balança, intervindo com firmeza, mas com ternura também, com o intuito de melhorar a qualidade dos relacionamentos, com pessoas conhecidas e desconhecidas.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Seria impossível não haver conflito, porque o leque de orientações é tão diverso e contrastante nesta parte do caminho, que a convivência traz à tona o inevitável conflito. Administre tudo com sabedoria.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Se você espera um cenário favorável para seguir em frente com seus projetos, então ficará esperando, mas enquanto isso, a brecha que a vida oferece consiste em você fazer a sua parte e se desapegar dos resultados.