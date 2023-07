Od Observatório dos Famosos

Maiara incorpora a Barbie e posa coladinha com namorado gato - (crédito: Reprodução/Dorneles)

Maiara, da dupla com Maraísa, está com namorado novo e exibe nas redes sociais o quão apaixonada é. Nesta semana, com o lançamento do filme Barbie, a sertaneja incorporou a ‘boneca’ e posou agarradinha com o seu "Ken".

A cantora publicou uma série de fotos recebendo o chameguinho do namorado, em certas fotos, ainda protagonizaram momentos fofos, como mordiscadas e até sentou no colo do cantor Matheus Gabriel.

"Hi Barbie! Hi Ken! A Barbie Sertaneja já encontrou o seu Ken", brincou Maiara, que aproveitou para divulgar sua nova música. Os internautas ficaram encantados com o sertanejo.

A sertaneja decidiu seguir sua vida após o décimo segundo término com Fernando Zor, após anos de idas e vindas, com muitas polêmicas. Ao seguir em frente, acabou se apaixonando pelo cantor e não tem medo de mostrar o quão feliz está.

