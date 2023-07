CB Correio Braziliense

Dois homens foram presos, na tarde desta quarta-feira (19/7), por uma dupla tentativa de homicídio. O caso ocorreu em Santa Maria. Um casal foi baleado pelos comparsas na QR 307 da região. As vítimas foram socorridas e estão internadas em estado gravíssimo.



A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) recebeu a informação de que dois homens armados teriam disparado várias vezes contra um casal na QR 307. Com o chamado, a equipe de militares foi em busca dos suspeitos e encontrou a dupla no KM 04, de Santa Maria.

Com os dois homens, os policiais encontraram uma pistola calibre .40 com 11 munições intactas. De acordo com a polícia, as vítimas estão internadas em estado gravíssimo.

Eles foram presos por porte ilegal de arma de fogo e dupla tentativa de homicídio. A dupla foi apresentada na 20ª Delegacia de Polícia (Gama), onde foi registrado o flagrante. Os detidos têm amplo histórico criminal por delitos como homicídio, tráfico de drogas e roubo.



