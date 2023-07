Od Observatório dos Famosos

Adriane Galisteu se inspira na Barbie, posa com maiô ultra cavado e deixa virilha à mostra - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Adriane Galisteu começou a quinta-feira (20/7) causando nas redes sociais! A apresentadora de 50 anos aproveitou a repercussão do lançamento do filme da Barbie, estrelado por Margot Robbie, para se inspirar na boneca mais famosa do mundo e arrasar no look.

No Instagram, onde conta com mais de 5 milhões de seguidores, Galisteu compartilhou um clique em que surge usando um maiô ultra cavado de cor rosa. Poderosa, ela deixou parte de sua virilha à mostra enquanto fazia a pose atrevida. Adriane também posou ao lado de uma bolsa pink.

"Hey Barbie, let’s do it bi**h", escreveu a famosa na legenda da postagem. Na rede social, o público foi à loucura com a foto de Adriane Galisteu. Por lá, ela foi cercada por muitos elogios e mensagens empolgantes.

"A Barbie real oficial", disse uma seguidora. "Maravilhosa arrasou", comentou uma internauta. "A mais linda de todas elas!", destacou uma fã. "Linda essa Barbie! Perfeita", elogiou uma outra admiradora.

O post Adriane Galisteu se inspira na Barbie, posa com maiô ultra cavado e deixa virilha à mostra foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.