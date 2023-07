Após gravidez, Petra Mattar retoma produção de conteúdos adultos

Od Observatório dos Famosos

Após dar uma pausa na produção de conteúdos adultos devido à gravidez de seu filho, Makai, a influenciadora Petra Mattar, de 29 anos, anunciou nesta quarta-feira (19/7) a retomada do OnlyFans. Para isso, ela inaugurou um "perfil adulto" no Instagram, com o intuito de divulgar seus conteúdos.

"Para não confundir o conteúdo, fiz um Instagram privado para divulgação do meu OnlyFans e com prévias no feed. O Instagram vai funcionar da seguinte forma: quem quiser ter acesso ao conteúdo do OnlyFans, pode assinar no próprio site (por cartão de crédito) ou terá a opção de receber o conteúdo pelo Close Friends do Instagram (pagamento por PIX)", explicou a filha de Maurício Mattar.

Petra revelou que aceitará todos que desejem segui-la, incluindo "perfis secundários". A influenciadora concluiu informando que o novo perfil destina-se a maiores de 18 anos.

Em abril deste ano, ela falou sobre sua pausa na produção de conteúdos adultos: "Eu só parei por conta da gravidez, nunca gostei do fato de sexualizar esse momento, acho que não combina", disse Petra, que já planejava retomar as publicações após se ajustar à rotina de Makai. "Preciso me adaptar com a rotina do Makai e depois, provavelmente, eu volte sim", anunciou na ocasião.

