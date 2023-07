Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (23/7)

CB Correio Braziliense

Adaptabilidade

Data estelar: Mercúrio e Urano em quadratura



Ao primeiro sinal de teus planos não darem certo, desiste sumariamente e muda o roteiro, isso evitará que, por pura teimosia, agregues argumentos para alimentar a ansiedade.

É conveniente que amplies tua percepção o quanto antes, evitando estacionar no lugar de que as coisas deveriam ser de tal ou qual jeito, para aproveitar os aparentes inconvenientes e impedimentos e te lançar a um novo repertório de aventuras e possibilidades.

Agarrar-se a roteiros e planejamentos não é errado, ao contrário, mas nem todo dia é propício para se ajustar a essas condições, e hoje, particularmente, parece que tudo empurra numa direção em que o inesperado e a surpresa dominam a cena e produzem acontecimentos. Só falta te adaptares a isso da melhor maneira possível.



























ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Você fará o que você quer, inevitavelmente, e é muito provável que o faça sem medir as consequências nem tampouco o custo. Se isso é bom ou deplorável, não há como julgar isso, a Vida se vive através de sua presença.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Nada é mais como antes e quanto mais rapidamente sua alma se desapegar das memórias e se lançar ao futuro, mais rapidamente também você verá que as aparentes contrariedades da atualidade se transformarão em soluções.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

É bom ter certo controle sobre os procedimentos, e de assegurar certa medida de previsibilidade também, mas há momentos, como o atual, que funcionam na contramão, e que nem por isso hão de ser considerados negativos.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Os valores de referência parecem ser calculados em dinheiro, mas há outros valores mais importantes por trás dos bastidores, é sobre esses que sua alma precisa refletir, porque são valores de muita maior duração.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Nem tudo será de acordo aos planos, porque a vida e as outras pessoas parecem ter planos discordantes aos seus. No entanto, no generoso abraço da Vida de todas as vidas parece, também, haver lugar para tudo e todos.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Os receios são produto da maneira com que você pensa a realidade, porque ela pode ser vista de outros ângulos também, muito diferentes. Porém, isso só é possível se você tiver a firme vontade de mudar o ponto de vista.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Para que as pessoas se lembrem da necessidade de se apoiarem mutuamente em vez de tentar se derrubarem o tempo inteiro, é preciso haver atenção e esforço, mas principalmente ternura para tolerar e perdoar.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Não se trata de se abster de fazer isso ou aquilo por temor às consequências, o medo nunca será um bom conselheiro. Se trata, isso sim, de você perceber o quanto suas atitudes concretas poderiam ser aperfeiçoadas.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Tudo é possível, mas segundo o nível de dificuldade do que você pretenda realizar haverá a contrapartida de complexidade envolvida para fazer tudo acontecer. Tendo isso bem claro em sua mente, siga em frente.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

É inevitável que você tenha de assumir alguns riscos nesta parte do caminho, porque, ou você continua se dedicando a fazer a manutenção cotidiana de tudo que conquistou, ou você se lança às novas conquistas.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Não existe alternativa para o ser humano, nenhuma máquina ou tecnologia se aproxima sequer remotamente do potencial humano, em constante superação de si mesmo. O ser humano é complicado, mas é o ser humano.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Faça uso de todos seus recursos e potencialidades para fazer dar certo suas pretensões, ciente de que, em primeiro lugar é necessário se focar em fazer tudo funcionar, para só depois se interessar com a aparência.