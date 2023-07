Mc Marcinho respira sem ajuda de aparelhos após implante de coração artificial

AE Agência Estado

Mc Marcinho - (crédito: Paulo Cavera/Divulgação)

MC Marcinho já respira sem ajuda de aparelhos após passar por uma cirurgia para implantar um coração artificial. Porém, o cantor ainda precisa de cuidados intensivos, mas está estável, em recuperação e "sem intercorrências nas últimas 24 horas, de acordo com boletim médico divulgado na última quarta-feira,19.

"O paciente Márcio André Nepomuceno Garcia segue estável, respirando sem ajuda de aparelhos (ventilação mecânica), ainda necessitando de cuidados intensivos, mas sem intercorrências nas últimas 24h e com evolução favorável", disse a nota do hospital.

O funkeiro de 45 anos foi internado no Hospital Copa Dor, em Copacabana, no Rio de Janeiro, em 27 de junho, com um quadro de insuficiência cardíaca e renal. Em 10 de julho, ele chegou a ter uma parada cardiorrespiratória por 14 minutos.

Agora, após receber o coração artificial, Marcinho permanecerá internado pelos próximos meses até receber um transplante do órgão.

O caso do cantor é considerado grave pela equipe médica. Além do coração, ele precisa de transplante de rins e segue passando por hemodiálise diariamente.

Há pelo menos dez anos, Marcinho enfrenta uma série de doenças crônicas como diabetes, doença renal e cardiopatia dilatada.

Doação de sangue

A família de MC Marcinho continua pedindo aos fãs e amigos para doarem sangue para ajudar o funkeiro. "Nosso príncipe está precisando de doação de sangue. Quem puder, ajude essa campanha indo a um desses endereços informados no banner. Vamos juntos nessa campanha de fé!", diz a legenda de uma publicação no perfil do cantor no Instagram.