Xuxa Meneghel sobre gravar discos: "Nunca gostei"

Xuxa apresentou o programa Xou da Xuxa entre os anos 1896 e 1992 - (crédito: Arquivo Globo)

No segundo episódio de Xuxa, o Documentário, no Globoplay, a Rainha dos Baixinhos confessou que nunca curtiu gravar discos, mesmo com o sucesso de vendas retumbantes que eles proporcionaram para a loira.

"Nunca gostei"

"Não gostava, nunca gostei, nunca fui de cantar em banheiro, nunca fui de cantarolar", admitiu Xuxa Meneghel no documentário que ainda reforçou: "Não me lembro de ouvir músicas minhas, eu ouvia por obrigação, para dizer assim ‘tá ok, tá legal", confessou.

Michael Sullivan, compositor de inúmeros sucessos da loira, comentou sobre o assunto. "O problema maior era o medo que você sentia. Era ‘isso é muita obrigação pra mim e eu não sou isso"‘, comentou ele. Paulo Massadas, que também escreveu várias canções para a apresentadora, também deu sua opinião sobre o assunto.

"Ele ficava na mesa [Michael], eu colocava uma voz guia no tom dela. Quando ela botava o fone, ela ouvia a minha voz pra ela ouvir a minha voz e sair em cima da voz. Eu segurava a mão dela pra dar o ritmo e eu fingia que tava cantando com ela", revelou ele.

Em recente entrevista, Pedro Bial, diretor do documentário, confessou que Xuxa estava presa em uma gaiola.

"Acredito que coincidiu de ela ter se tornado mais consciente, já que estava presa numa gaiola de ouro durante um tempo e, agora, ela se libertou. Posso dizer que observei o processo de envelhecimento de Xuxa também como o de sua libertação", explicou o jornalista.

