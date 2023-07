Leoa desaparecida em Berlim era, na verdade, um javali, afirma polícia

YR Yasmin Rajab

Berlim suspende alerta por buscas a animal selvagem - (crédito: John MACDOUGALL / AFP)

Após um grande susto, as autoridades da Alemanha suspenderam alerta acionado em Berlim pela busca de uma leoa, que estaria solta na cidade. A procura pelo felino chegou a incluir helicópteros, drones, viaturas, câmeras infravermelhas, veterinários e caçadores e ganhou repercussão mundial.

No entanto, nesta sexta-feira (21/7), as autoridades concluíram que, na verdade, tratava-se de um javali. Michael Grubert, prefeito de Kleinmachnow, cidade a sudoeste da capital alemã, onde o animal foi visto, disse que "tudo indica que não é uma leoa".

As buscas haviam sido iniciadas há mais de 24 horas. A polícia tinha sido alertada sobre o animal por pessoas que relataram ter visto o que parecia ser um grande felino perseguindo um javali. Os informantes chegaram a gravar um vídeo, que teve grande circulação nas redes sociais.



Instruções das autoridades pediam que as pessoas ficassem em casa, se possível, e evitassem fazer caminhadas e corridas na floresta. A polícia local, no entanto, deixou as creches abertas, mas deu orientações para não deixarem as crianças saírem.