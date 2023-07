Lula sobre Desenrola: "Mais de 2 milhões de pessoas desnegativadas"

FS Fernanda Strickland

Lula: "É para isso que estamos trabalhando: nome limpo na praça para que brasileiros e brasileiras possam voltar a ter crédito" - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inacio Lula da Silva (PT) disse nesta sexta-feira (21/7) no Twitter que mais de 2 milhões de brasileiros já renegociaram dívidas e limparam o nome por meio do programa Desenrola Brasil. As condições começaram a ser oferecidas pelos bancos participantes na última segunda-feira e seguem válidas até 31 de dezembro deste ano, conforme regras do programa.

“Em apenas três dias já foram mais de 2 milhões de pessoas desnegativadas através do programa Desenrola Brasil. É para isso que estamos trabalhando: nome limpo na praça para que brasileiros e brasileiras possam voltar a ter crédito”, publicou Lula no twitter.

Nos primeiros dias de Desenrola, a Caixa já fez 10 mil negociações de créditos à vista e a prazo no âmbito do programa, e 22 mil atendimentos a clientes.

Brasileiros com renda entre 2 salários mínimos e até R$ 20 mil podem renegociar suas dívidas diretamente com os bancos. Os devedores terão prazo mínimo de 12 meses para quitar os valores.