Alex Escobar foi parar em sala de filmes pornô antes de teste para Globo - (crédito: Reprodução/TV Globo)

Alex Escobar relatou ter obtido uma oportunidade de emprego na Rede Globo de maneira surpreendente, graças à colaboração de um diretor do Sexy Hot, um canal de entretenimento adulto que faz parte do conglomerado do Grupo Globo. Antes de realizar o teste para a emissora, contudo, ele acabou avistando, por acaso, uma sala de filmes pornô.

No podcast Papagaio Falante, o apresentador Alex Escobar compartilhou a história intrigante. Na ocasião, ele atuava como radialista e recebeu um convite para um evento onde teve a oportunidade de conhecer um rapaz chamado Vinícius. O homem, que se apresentou como diretor do Sexy Hot, manifestou interesse em possibilitar a entrada de Escobar no Grupo Globo.

Com habilidade e dedicação, Vinícius conseguiu agendar testes para o apresentador no departamento de esportes da empresa, abrindo caminho para uma nova etapa em sua carreira. "Ele [Vinícius] puxou um cartão, falou ‘sou diretor do Sexy Hot’… mas o Sexy Hot é da Globosat… ele falou ‘eu conheço todo mundo lá no esporte [da Globo]’. Meu irmão, foi maravilhoso", relatou.

"Aí marcou de eu ir lá, ele falou ‘vou marcar um teste para você de comentarista e narrador’. [O Vinícius] pegou o telefone lá na hora e ligou para o diretor, falou: ‘tô com um maluco aqui do Rock Bola…’, e realmente, dois dias depois fui lá na Globo Sat [para fazer o teste]", explicou.

Alex Escobar foi parar em sala de filmes pornô

Durante o percurso em direção à sala de testes, Alex Escobar foi pego de surpresa ao deparar-se com várias telas de TV mostrando filmes de teor adulto, enquanto alguns funcionários analisavam o conteúdo antes de transmiti-lo no Sexy Hot.

"Foi engraçado que eu entrei, e a sala na frente dele [tinham] umas cinco, seis pessoas vendo filmes de sacanagem, cara. Eles ficavam analisando filmes para passar no Sexy Hot. Entrei, aquela cena, seis televisões, com o couro comendo. Aí ele me levou na sala do diretor do Sport TV, fiz o teste e aí fui para a televisão", contou o apresentador esportivo do Fantástico.

