Amy Winehouse, Sinatra e Lady Gaga: relembre parcerias de Tony Bennett

YR Yasmin Rajab

Lady Gaga e Tony Bennett gravaram juntos a música "I've got you under my skin" - (crédito: Reprodução/Youtube)

Tony Bennett, ícone do jazz americano, morreu na manhã desta sexta-feira (21/7), em Nova York. Apesar de ter sido diagnosticado com a doença de Alzheimer em 2016, ele continuou a se apresentar e fazer gravações até 2021.

Com uma carreira profissional de quase oito décadas, Bennett colecionou parcerias com artistas importantes do mundo da música, incluindo as brasileiras Maria Gadú e Ana Carolina, com quem gravou para o álbum Viva Duets, em 2012.

Sua última aparição ao vivo foi com Lady Gaga, em agosto de 2021, quando os dois se apresentaram na Rádio City Music Hall. A dupla gravou pela primeira vez em 2011. Em 2014, decidiram repetir a parceria, gravando o álbum "Cheek to cheek".



Bennett e Gaga estiveram juntos no Grammy em 2015. Já em 2021, os dois lançaram o último trabalho colaborativo entre eles, o álbum "Love for sale", que venceu o Grammy na categoria de "Melhor Álbum Tradicional Pop Vocal".

Outra parceria do músico foi com Amy Winehouse, com quem gravou o hit Body and soul. Bennett também trabalhou com Frank Sinatra, que afirmou considerar Bennet o "maior cantor popular do mundo". Relembre esse e outros trabalhos do artista: