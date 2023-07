Apresentador Amaury Jr. deixa a RedeTV! após 21 anos

AV André Vinícius Pereira*

Amaury Jr. encerra contrato com RedeTV! após 21 anos - (crédito: Reprodução/Instagram @oficialamauryjr)

O apresentador Amaury Jr., 72 anos, não faz mais parte da equipe da RedeTV!. Conhecido por cobrir eventos sociais e festas, ele deixa a emissora após 21 anos de trabalho.



Em texto publicado pela empresa a ruptura foi descrita como amigável. "Amaury Jr. faz questão de enfatizar que, enquanto lá esteve, sempre recebeu apoio, carinho e respeito profissional."



A nota da emissora também destaca os novos rumos do apresentador: "Em comum acordo com a RedeTV!, o apresentador Amaury Jr. está se desligando da emissora depois de 21 anos na casa. Amaury Jr. faz questão de enfatizar que enquanto lá esteve sempre recebeu apoio, carinho e respeito profissional. A RedeTV!, por sua vez, entendeu os novos anseios do apresentador em tomar frente a sua produtora Callme Comunicaçes Ltda, com novos projetos e concomitantemente dedicar seu tempo à BRAZITV em Orlando (FL)".



Na emissora, o jornalista apresentou o talk show Amaury Jr. Show, de 2008 a 2017. Antes de voltar para a emissora teve passagens pela TV Gazeta, Record e pela Band, mas acabou voltando à emissora em 2019.



O Correio entrou em contato com a produção de Amaury. Jr para comentar sobre o desligamento e sobre o novo projeto, mas não obteve resposta. O espaço segue aberto para possíveis manifestações.

*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes