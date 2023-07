Familiares e amigos se despedem da atriz Jane Birkin nesta segunda

CB Correio Braziliense

As filhas da atriz franco-britânica Jane Birkin: Lou Doillon, Charlotte Gainsbourg e o filho de Charlotte, Ben Attal - (crédito: JULIEN DE ROSA / AFP)

Familiares e amigos se despediram da atriz e cantora Jane Birkin nesta segunda-feira (24/7). A artista morreu no dia 16 de julho, aos 76 anos. O velório ocorreu em Paris, na França. Jane vinha enfrentando problemas de saúde e chegou a cancelar vários shows.

"Sempre fui uma grande otimista e sei que preciso de mais algum tempo para poder atuar novamente em palco e estar convosco", escreveu a artista, em um comunicado divulgado em maio. A causa da morte e outros detalhes não foram revelados.

Jane Birkin é conhecida pelo sucesso Je t'aime, moi non plus, canção que provocou escândalo por seus sussurros e gemidos. Além disso, ela também se tornou conhecida pela parceira musical e romântica do cantor francês Serge Gainsbourg. Je t'aime, moi non plus foi escrita por ele, pensando em Brigitte Bardot, com quem teve um romance.